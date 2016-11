Kräftemessen auf höchsten Niveau erwarten die Fußballfans, wenn der FC Bayern am Samstag gegen Borussia Dortmund antritt. Am Donnerstag machten sich die Spieler aus NRW fit für die Begegnung. Es ist ein Klassiker des deutschen Fußballs - interessant auch, weil BVB-Kapitän Mats Hummels seit Sommer für die Bayern kickt. Das fand am Freitag zumindest BVB-Trainer Thomas Tuchel. BVB-TRAINER THOMAS TUCHEL "Sie haben unseren Kapitän dazu bekommen. Gemeinsam mit Jerome Boateng und Manuel Neuer haben sie damit wahrscheinlich in der zentralen Abwehr das höchste Niveau weltweit und im Angriff unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Deshalb ist das auf jeden Fall ein Spiel, das eine große Vorfreude bei uns hervor ruft, weil es uns alle abprüft, uns im Trainerstab, uns als Mannschaft, uns abprüft auf dem höchsten Niveau." Zwar tritt bei dem Spiel am Samstagabend der Tabellenfünfte gegen den Rekordmeister an, noch immer aber wird der Auswahl von Trainer Thomas Tuchel am ehesten zugetraut, den Bayern auf Augenhöhe zu begegnen. BVB-TRAINER THOMAS TUCHEL "Es gibt Tage da fühlt es sich an, da nagt es an uns, da ärgert es uns, da ist es uns einfach viel zu viel Rückstand. Es gibt Tage, in denen wir aber auch das Gefühl haben, dass es vielleicht auch das Maximum ist an dem, was wir bisher holen konnten weil eben diese jungen Spieler auch die neuen Spieler alle ihre Zeit brauchen, sich daran zu gewönnen. An den Spielrhythmus, an die Spielintensität in der Bundesliga, an die Trainingsintensität, bei vielen noch eine neue Kultur, an den Umzug. So ist es ein bisschen ein ambivalentes Gefühl in uns, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Aber, na klar, stecken wir in diesen Klamotten und klar bedeuten diese Klamotten, dass du vorne dran sein möchtest." Vorne dran sein wollen auch die Bayern-Spieler von Trainer Carlo Ancelotti, hier beim Training am Montag, bewundert von ihren Fans - die zeigten sich siegesgewiss. BAYERN-FAN MARTIN KUFFER "Ja gut, Arturo Vidal und Arjen Robben haben sich auf der Länderspielreise verletzt. Also, Bayern wird nicht in Bestbesetzung antreten können, aber trotzdem glaube ich, dass sie noch eine schlagkräftige Truppe zusammenbringen. Zumal der BVB zuletzt vier Spiele sieglos war und erst am letzten Spieltag wieder gewonnen hat, glaube ich, sind die auch nicht in Topform und Bayern gewinnt dann wegen der individuellen Klasse." Derzeit liegen die Westfalen sechs Punkte hinter den Münchnern von Trainer Carlo Ancelotti. Punktgleich mit den Bayern liegt Aufsteiger RB Leipzig auf Platz zwei. Die Fans in Dortmund rechnen mit einem spannenden Match. BVB-FAN GERLINDE BAUER "Leipzig liegt denen im Nacken und deswegen glaube ich auch, dass sie morgen gewinnen. Niklas, das meinst Du doch auch? Du hast doch auch getippt. Was hast du getippt. Drei zu zwei. Drei zu zwei. Das wird dann wieder so spannend. Das ist auch nichts. Ich hätte lieber ein drei zu null." BVB-FAN RITA KNOCH "Denn das ist ja eigentlich das, was sich jeder Dortmunder wünscht, dass Bayern platt gemacht wird auf dem Platz." Wer wen in der Dortmunder Arena platt macht, zeigt sich am Samstag ab 18:30.