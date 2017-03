Kleiner Eisbär Fritz ist tot

Fritz, der kleine Eisbär aus dem Berliner Tierpark, ist am Montagabend gestorben, hier Archivbilder. Alles sei sehr schnell gegangen, sagte Tierpark- und Zoodirektor Andreas Knieriem am Dienstag in Berlin: "Es war ein doch letztendlich schockierender Anlass. Es macht uns traurig, fassungslos und deprimiert. Diese drei Worte sind für uns wichtig, weil wir als Tierärzte zusehen mussten, wie ein kleiner Eisbär verstarb. Weil wir nicht helfen konnten. Weil es ein per-akutes Krankheitsgeschehen ist. Per-akut insoweit, weil es innerhalb von zwölf Stunden zu einem Todesfall kommt. Das ist sehr selten der Fall, und auch deswegen traurig, weil wir nicht helfen konnten." Tierpark-Besucher zeigten sich traurig: "Ja, ich denke, mit den Eisbären gibt es kein Glück in Berlin. Da haben andere Städte mehr Glück." Bei der Suche nach de Todesursache steht man laut Direktor vor einem Rätsel, hier weitere Archivbilder. Der kleine Eisbär werde nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung obduziert. Im Naturkundemuseum ausgestellt werden soll er laut Knieriem jedenfalls nicht. Eisbär Fritz war am 3.11.2016 im Tierpark im Ostberliner Stadtteil Friedrichsfelde geboren worden.