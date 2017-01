Hinweis: Dieser Beitrag hat keinen Sprechertext. O-Ton Jürgen Mathies, Kölner Polizeipräsident: "Dieser Begriff ist nicht für die Verwendung für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Ich bedaure nochmals auch hier an dieser Stelle, dass wir den Begriff in einem Tweet benutzt haben, will Ihnen aber auch erklären, wo der Begriff eigentlich herkommt. Der Begriff wird seit 2013 polizeiintern als Synonym für junge Männer aus Nordafrika genutzt, die seit Jahren durch besondere Gewaltbereitschaft und/oder durch die Begehung von Straftaten auffallen. Der Begriff dient auch als schnelle Kurzinformation zur Eigensicherung, da junge Nordafrikaner für Angriffe gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten bekannt sind." O-Ton Jürgen Mathies, Kölner Polizeipräsident: "Ich habe mir kurz vor Mitternacht, also zwischen 23 Uhr und Mitternacht, habe ich mir Sorgen gemacht. Wenn wir nicht so stark gewesen wären, dann, glaube ich, dass diese Sorge, dass wir ähnliche Ereignisse gehabt hätten wie im vergangenen Jahr, realistisch gewesen wäre. Und von daher bin ich einfach froh, dass wir genau so geplant und den Einsatz auch so geführt haben, wie wir es getan haben und haben nach meiner Einschätzung diese wirklich drohenden Gefahren im Keim erstickt."