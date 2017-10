König Felipe kritisiert katalanische Regionalregierung

Spaniens König Felipe hat die Lage in Katalonien nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum als sehr ernst bezeichnet. Die führenden Vertreter der Regionalregierung hätten demokratische Prinzipien zerschlagen und die katalanische Gesellschaft gespalten, sagte der Monarch am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. Das Königshaus bleibe der Verfassung und Einheit des Landes verpflichtet. Bei diesen Zuhörern in Barcelona kam die Rede nicht besonders gut an. "Was er sagt, hat nichts mit dem zu tun, was die Menschen in Barcelona und Katalonien auf der Straße erleben. Er richtet sich nur an die Spanier, wir haben nicht das Gefühl, dass er sich um uns kümmert. Nichts von dem, was er gesagt hat, bietet einen Ausweg aus diesem alten Konflikt." "Das war eine pathetische Ansprache, die auf die Spanier außerhalb Kataloniens zielte. An die zwei Millionen Menschen, die gewählt haben und protestieren hat er sich nicht gewendet. Er gibt nur der katalanischen Regierung die Schuld, als ob die spanische Zentralregierung nichts damit zu tun hätte." Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, sagte in einem BBC-Interview, die Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens sei nur eine Frage von Tagen. Eine mögliche Intervention der spanischen Regierung nannte er einen Fehler, der alles ändere. Nach Angaben der Regionalregierung haben bei dem Referendum am Sonntag 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung von Spanien gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 42 Prozent. Die spanische Zentralregierung betrachtet das Referendum als illegal. Bei der Abstimmung am Sonntag war es zu einem massiven Einsatz der Polizei gekommen. Am Dienstag protestierten Zehntausende Katalanen gegen das Vorgehen der Polizei. Durch einen Generalstreik wurde das öffentliche Leben stark beeinträchtigt.