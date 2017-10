Kopf-an-Kopf-Rennen in Niedersachsen

Es sind die letzten Stunden vor der niedersächsischen Landtagwahl am Sonntag, und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann klappert in vier Stunden zehn Wahlkampfstände in seinem Wahlkreis ab. Das Wahlkampfkommando der Jungen Union, begleitet ihn, ebenso der CDU-Europapolitiker David McAllister. Althusmann kämpft um jede Stimme. Denn es sieht knapp aus für den 50-Jährigen. Laut Umfragen liegt sein Konkurrent, SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil, in der Wählergunst leicht vorne. Althusmann bleibt nach eigenen Angaben gelassen. Im Saarland habe sich die Wahl auch erst in den letzten 48 Stunden entschieden, so Althusmann. "Die Bürger wählen immer viel später und fällen ihre Entscheidung viel später, insofern kommt es darauf an, bis zum Ende konsequent zu bleiben, auf die Menschen zuzugehen. Es ist eine Frage der Wählermobilisierung." Der Christdemokrat besucht auch die umliegenden Wahlkampfstände der anderen Parteien, tauscht sich kurz mit ihnen aus. Rainer Weseloh kämpft für die Grünen um Wählerstimmen und ist Befürworter der von Althusmann befürchteten rot-rot-grünen Konstellation. "Das würde ich auch begrüßen, und zwar weil da nach meiner persönlichen Ansicht noch mehr soziale Komponenten mit hineinkommen würden, aber letzten Endes, es kommt darauf an, wie weit wir unser Wahlkampfprogramm umsetzen können in den Koalitionsverhandlungen." SPD-Ortsbürgermeisterin Brigitte Somfleth, die ihren Stand direkt neben den Grünen aufgestellt hat, sieht das anders. "Ich muss sagen, ich bin da mit Stephan Weil auf einer Linie. Ich hoffe - und ich habe die Linken nicht vermisst in der letzten Legislaturperiode - ich hoffe, dass die auch, oder ich gehe davon aus, dass sie nicht wieder rein kommen. Es gab da auch vernünftige Leute, ohne Frage, aber ich denke, das ist nicht das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen.") In dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer kommt die SPD auf 34,5 Prozent und die CDU auf 33 Prozent. Die Die Grünen und die FDP würden neun Prozent erreichen. Die Linke kommt auf fünf Prozent und die AfD auf sieben Prozent.