Kurz vor dem Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend, verkündete Eintracht Frankfurt am Donnerstag eine wichtige Personalentscheidung. Trainer Nico Kovac und sein Bruder Robert, der in Frankfurt Co-Trainer ist, haben ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2019 verlängert. "Warum wir die Eintracht weiterhin entschieden haben, liegt auf der Hand. Wir fühlen uns hier sehr wohl und ich rede hier in der Mehrzahl, weil, wenn ich rede, rede ich natürlich auch im Namen meines Bruders. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben hier die Chance bekommen, hier etwas aufzubauen. Jetzt auch mit der Unterstützung von Freddy haben wir die Möglichkeit hier, den Weg, den wir im Moment gehen, weiterhin gemeinsam zu gehen. Es ist im Moment eine schöne Situation für uns. Dementsprechend fühlt man sich auch wohl. Aber wir wissen auch, dass es Tage geben wird, wo es vielleicht ein bisschen dusterer werden wird." Die Vertragsverlängerung ist ein weiter es Zeichen dafür, dass es bei den Frankfurtern derzeit gut läuft. Nach 13 Spieltagen steht der Fast-Absteiger aus der vergangen Saison mit 25 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Damit hätten am Main selbst die größten Optimisten nicht gerechnet. Jetzt träumt man in Frankfurt sogar vom Europapokal. Erst einmal kommt aber am Freitag mit Hoffenheim ein starker Gegner nach Frankfurt. Die Hoffenheimer gehören ähnlich wie die Eintracht zu den Überraschungsmannschaften in der Liga und sind in der Bundesliga noch ungeschlagen. Wenn es nach Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann geht, darf das gerne so bleiben. "Sechs-Punkte-Spiele gibt es ja bekanntlich nicht. Ich glaube, es ist schon ein schönes Spiel, wir haben uns das erarbeitet, dass es wieder ein Spitzenspiel ist. Schönes Ambiente in einem guten Stadion, wahrscheinlich sehr, sehr voll, Flutlicht. Da freuen wir uns drauf, dass wir die Option haben, jetzt wieder ein Spitzenspiel zu haben. Wir würden es gerne gewinnen, dass wir nicht mehr punktgleich sind, und dafür geben wir alles." Die Zuschauer in der Frankfurter Commerzbank-Arena dürfen sich wohl auf ein spannendes Spiel freuen.