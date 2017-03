Krawalle bei Pro-Trump-Demonstrationen

Bei einer Demonstrationen für US-Präsident Donald Trump im kalifonischen Berkeley ist es gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Pro-Trump-Demonstranten gerieten mit vermutlichen Gegnern des US-Präsidenten aneinander. Einige setzten Holzstöcke ein, andere Protestierende machten von Pfefferspray Gebrauch, um gegen den politischen Gegner vorzugehen. Laut Polizeiangaben waren insgesamt 200 bis 300 Gegner und Befürworter bei den Protesten anwesend. Ein paar Menschen wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt, eine Person sei verhaftet worden, so die Polizei. Der Vorfall im eher links-liberalen Berkeley war der einzig bekannte gewalttätige Zwischenfall am Samstag. In vielen Teilen der USA hatte die Veranstalter der sogenannten "Spirit of America"-Demonstrationen zu Pro-Trump-Bekundungen aufgerufen. Auch in der US-Bundeshauptstadt Washington marschierten Trump-Fans zum Weißen Haus und skandierten immer wieder Trumps Name. Auch die jüngsten Anschuldigungen Trumps, dass sein Vorgänger Barack Obama seine Telefone abgehört haben soll, war ein Thema bei den Demonstranten: "Jemand wird dafür ins Gefängnis gehen, jemand sollte!" "Verrat, Ich glaube Obama ist ein Moslem, Ich glaube er will unser Land zerstören. Ich glaube er hat schon lange vorher Verrat begangen, dafür sollte er angeklagt und verurteilt werden." Barack Obama hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Weder Obama noch jemand anderes im Weißen Haus habe jemals die Überwachung eines US-Bürgers angeordnet, sagte ein Sprecher des ehemaligen US-Präsidenten.