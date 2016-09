Ausschreitungen auf den Straßen von Caracas. Maskierte Jugendliche bewerfen Polizisten in der Hauptstadt Venezuelas mit Steinen und Brandsätzen. Die Beamten antworten mit Tränengas. Dutzende Menschen werden festgenommen. Das gewaltsame Ende einer friedlichen Demonstration gegen Präsident Nicolas Maduro. Aus Protest gegen die Politik des Sozialisten waren am Donnerstag Hunderttausende Menschen durch Caracas gezogen. Maduro steht angesichts der massiven Wirtschaftskrise in seinem Land unter Druck. Venezuela bekommt den Verfall des Ölpreises zu spüren. Das Land ist in eine tiefe Rezession abgeglitten. Die Bevölkerung leidet unter Lebensmittelknappheit und einer extremen Inflation. Immer wieder kommt es zu Protesten. "Wir sind müde, wir haben kein Essen und die älteren Menschen haben keine Medikamente", sagt diese Frau. "Raus gehen kann man auch nicht, denn es gibt keine Sicherheit, es ist wie eine Ausgangssperre, die um sechs Uhr abends anfängt. Die jungen Leute gehen weg und dass ist nicht in Ordnung. Wir wollen, dass Maduro zurücktritt." Der Präsident selbst warf seinen Gegnern vor, einen Putsch zu planen. Bei der Opposition handele es sich um eine wohlhabende Elite, die die Kontrolle über Venezuelas Ölvorkommen bekommen wolle, sagte Maduro.