Krebsdiagnose per Selfie

Leben retten mit einem Selfie. Das ist das Ziel von Wissenschaftlern der Universität Washington. Sie haben eine App namens BiliScreen entwickelt, die die Farbe des Augapfel analysieren kann. Ist er gelb verfärbt, kann das auf eine Gelbsucht und andere Krankheiten hindeuten. O-TON ALEX MARIAKAKIS, UNIVERSITY OF WASHINGTON: "Ein Anwendungsgebiet, das uns besonders interessiert, sind Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nur wenige Menschen mit diesem Krebs überleben die folgenden fünf Jahre, das liegt daran, dass die Symptome von Bauchspeicheldrüsenkrebs oft zu spät entdeckt werden und dann kann man nur noch wenig tun." Die App misst das sogenannte Bilirubin, einen gelben Substanz, die beim Abbau der roten Blutkörperchen entsteht. Wenn die Erkrankten eine Gelbsucht entwickeln, ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs oft schon weit fortgeschritten. Die Forscher hoffen daher, dass ihre App eines Tages dazu beiträgt, die Gelbsucht früher entdecken. Einer der Wissenschaftler hat ganz persönliche Gründe, an dem Projekt mitzuarbeiten. O-TON JIM TAYLOR, UNIVERSITY OF WASHINGTON: "Mein Vater ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Und ein mir nahestehender Kollege hat die Krankheit überlebt. Und da dachte ich, es könnte ein tolles Gerät zur Untersuchung sein. Eines Tages können wir dann hoffentlich Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs eher helfen und ihre Prognose verbessern." Die Wissenschaftler sagen, dass die App in 90 Prozent der Fälle den Bilirubinspiegel richtig bestimmt. Im nächsten Schritt soll die App soweit verbessert werden, dass sie die verschiedenen Grade einer Gelbsucht bestimmen kann. Das Ziel ist es laut den Wissenschaftlern, dass die App auch für Laien einfach zu bedienen ist und dann tatsächlich eines Tages Leben rettet.