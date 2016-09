Russlands Präsident Wladimir Putin und Ministerpräsident Dmitri Medwedew konnten am Sonntag beim Besuch in der Parteizentrale zufrieden sein. Die Regierungspartei Einiges Russland hat mit einem abermaligen Stimmenzuwachs bei der Parlamentswahl ihre absolute Mehrheit verteidigt. Nach Auszählung von rund einem Viertel der Stimmen kam die von Putin gegründete Partei am Sonntag auf 51 Prozent. Damit legte sie trotz Wirtschaftskrise um zwei Punkte gegenüber der Wahl von 2011 zu. Zweitstärkste Kraft wurde demnach die nationalistische LDPR vor den Kommunisten. Putin sprach von einem guten Ergebnis. Die Russen hätten trotz der harten Zeit für Einiges Russland gestimmt, sagte er mit Verweis auf Wirtschaftskrise und westliche Sanktionen infolge des Ukraine-Konflikts. Die drei Parteien, die neben Einiges Russland bereits zuvor in der Duma waren, bilden zwar offiziell das Oppositionslager, stimmen aber bei wichtigen Entscheidungen mit der Regierungspartei. Experten bezeichnen sie als "systemische Opposition", von der keine Gefahr für die Regierung ausgeht. Kleinere kremlkritische Parteien schafften den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde hingegen nicht. Mit Reformen des Wahlrechts und der Ernennung der auch im Westen angesehenen Menschenrechtlerin Ella Pamfilowa zur Leiterin der Wahlkommission wollte die Führung des Landes der Abstimmung Experten zufolge einen demokratischen Anstrich geben. Nach der Parlamentswahl vor fünf Jahren hatte es wochenlang Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Auch am Sonntag gab es Berichte über Unregelmäßigkeiten. So beobachteten Reuters-Reporter etwa, wie Wähler in einem Wahllokal ihre Stimme mehrfach abgaben. Die Abstimmung gilt als Testlauf für die Präsidentenwahl Anfang 2018, bei der mit einer erneuten Kandidatur Putins gerechnet wird.