Kriegsrecht auf südphilippinischer Insel

Schüsse sind zu hören, im Hintergrund der Aufnahmen vom Dienstag von der südphilippinischen Insel Mindanao. Dort, in Marawi, einer Stadt mit rund 200.000 Einwohnern, war es zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen. Die Mitglieder einer Islamisten-Gruppe, die sich der Extremistenmiliz IS zugehörig fühlt, nahmen Gebäude ein, steckten eine Schule, eine Kirche und ein Gefängnis in Brand. Zwei Soldaten und ein Polizist kamen ums Leben, 12 weitere Menschen wurden verletzt. Als Reaktion hat der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, nun - erst einmal für 60 Tage - über die gesamte Insel das Kriegsrecht verhängt, eine Region von der Größe Südkoreas mit mehr als 20 Millionen Einwohnern. Und Duterte brach seine Russland-Reise früher als geplant ab. In seinem Land finde ein vom IS beeinflusster Aufstand statt, so die Begründung. Vor seiner Abreise bat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin direkt im Kreml um Waffen zur Unterstützung im Kampf gegen die Rebellen. O-Ton: "Ich habe das Geld, um sofort zu bezahlen. Denn die Lieferung von Waffen aus Amerika ist storniert. Und ich habe ein Problem mit dem IS, es gibt eine Rebellion." Ein Armeesprecher schränkte zwar später ein, auf den Philippinen sei der IS nicht präsent. Es handele sich nur um Kämpfer, die sich als dessen Vertreter ausgäben. Duterte, der selbst ursprünglich von der betroffenen Insel Mindanao stammt, hat allerdings bereits wiederholt davor gewarnt, in der Region bestehe das Risiko einer "Verseuchung" durch Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates aus Syrien oder dem Irak.