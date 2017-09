Kriselnde Kölner holen Pizarro

Gemunkelt wurde schon länger. Aber seit der Pressekonferenz am Freitag in Köln ist es offiziell: Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den sogut wie 39-jährigen vereinslosen Stürmer Claudio Pizarro bis zum Saisonende verpflichtet. Passend zum Alter, der Geburtstag ist übrigens am 3. Oktober, die Rücknummer 39. Der peruanische Goalgetter, der bereits für die Vereine Werder Bremen, Bayern München und dem FC Chelsea Tore erzielte, soll nun also die Kölner aus der Krise schießen: "Ja, ich glaube, der 1. FC Köln ist eine Mannschaft, die sehr viel Tradition hat in der Bundesliga und natürlich, wenn Interesse von dem Verein für mich ist, ich habe immer gesagt, ich liebe die Bundesliga, ich möchte gerne hierbleiben, und obwohl ich hatte noch ein paar andere Sachen, die Bundesliga ist für mich das wichtigste, und natürlich wenn Interesse da war, habe ich mich sofort dafür entschieden, und ja, bin ich zufrieden, dass ich hier bin." In der Bundesliga ist Pizarro der erfolgreichste ausländische Stürmer mit 191 Treffern. Und gerade erst unterlagen die Kölner in der Europa League zuhause unglücklich gegen den Verein Roter Stern Belgrad. Kein Wunder also, dass sich Kölns Trainer Peter Stöger sehr glücklich über den neuen Spieler zeigte: "Deswegen glaube ich, dass er uns natürlich als Sportler, als Spieler, in der Box, in dem Bereich, wo es gefährlich wird, sehr wohl helfen kann, nämlich wirklich helfen kann zu der Unterstützung, die er natürlich leisten kann, zu der Erfahrung, die er hat, um auch einigermaßen gelassen mit schwierigen Situationen umzugehen. Das wird uns möglicherweise allen gemeinsam jetzt ganz gut tun." Das nächste Spiel der Kölner ist am Sonntag die Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig. Anpfiff ist in der Domstadt am Abend um 18 Uhr.