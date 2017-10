Kritik an Waffentourismus in Las Vegas

Spaß mit Waffen - mit diesem Video wirbt ein Unternehmen in Las Vegas für ungetrübtes Ballervergnügen. Auf dem Schießstand können die Besucher sich auch an Maschinengewehren austoben. Reklame, die nach dem Massaker von Las Vegas für viele einfach nur zynisch wirkt. Für andere ist das Freizeitballern hingegen ein Teil der Unterhaltungskultur, die Las Vegas berühmt gemacht hat. Millionen Touristen kommen jedes Jahr in die Glitzermetropole und viele sind vom US-amerikanischen Waffenkult fasziniert. Genghis Cohen, der die Anlage "Machine Gun Vegas" betreibt, spricht von einem enormen Zulauf. In der Stadt gibt es nach seiner Schätzung mehr als ein Dutzend solcher Schießstände. "Wir haben hier 36.000 Besucher pro Jahr, ganz schön viele, und wenn unsere Konkurrenz ähnliche Zahlen hat, dann sind das eine Menge Leute, die hier schießen wollen." Auch nach dem Massaker am Sonntag, bei dem ein 64-jähriger Attentäter fast 60 Menschen erschoss und mehr als 500 verletzte, boten viele Schießstände weiter ihren Service an. Cohen hingegen schloss seinen Betrieb für zwei Tage. Auf seiner Internetseite postete er einen Appell für strengere Waffengesetze. "Es gibt keinen Grund, warum Durchschnittsbürger, die eine Waffe haben möchten, auch ein Magazin mit 100 Schuss bekommen können . Und es gibt auch keinen Grund, dass sie Zusatzvorrichtungen kaufen dürfen, mit denen sie ihre Gewehre zu fast vollautomatischen Waffen hochrüsten können." Im Hotelzimmer des Todesschützen in Las Vegas fanden Ermittler 23 Feuerwaffen. Mehr als die Hälfte von ihnen waren zu Maschinengewehren umgebaut worden.