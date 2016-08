Syrische Rebellen zeigen eine Kiste mit nagelneuen Mörsergranaten. Sie haben diese und weitere Munition nach eigener Aussagen von der Kurdenmiliz YPG beschlagnahmt. Die türkische Armee hat die Aufnahmen veröffentlicht. Die Türkei unterstützt die syrischen Rebellen bei ihrem Kampf. Zusammen rücken sie immer weiter vor. In der strategisch wichtigen Stadt Manbidsch bereiten sich kurdische Kämpfer auf Gefechte vor. Ein Sprecher der Kurdenmiliz YPG warf der Regierung in Ankara vor, Gebiete in Syrien besetzen zu wollen. Die türkische Armee hatten am Mittwoch die Grenze nach Syrien überquert, um dort gegen den IS zu kämpfen, aber auch, um zu verhindern, dass kurdische Rebellen weitere Gebiete erobern. Die Türkei befürchtet, dass ansonsten kurdische Aufständische im eigenen Land erstarken. Unterdessen haben die USA den türkischen Militäreinsatz scharf kritisiert. Die Gefechte seien inakzeptabel, erklärte der US-Sondergesandte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, am Montag auf Twitter. Er rief alle bewaffneten Parteien dazu auf, ihre Feindseligkeiten einzustellen und sich auf den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat zu konzentrieren.