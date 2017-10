Kubas Nummer Zwei ehrt "Che" Guevara

In Kuba und vielerorts auf der Erde wird dieser Tage des 50. Jahrestages des Todes von Ernesto "Che" Guevara gedacht. In Bolivien war der Guerillaführer seinerzeit von Militärs ohne Prozess hingerichtet worden. In Santa Clara in der Mitte Kubas sind die sterblichen Überreste von "Che" Guevara mittlerweile Teil einer Gedenkstätte. Kubas Präsident Raúl Castro ehrte dort den Toten am Sonntag ebenso wie sein mutmaßlicher Nachfolger, der Vizepräsident MIGUEL DIAZ-CANEL. Der berief sich in seiner Rede auch auf "Che" Guevara und kritisierte zugleich die jüngsten Vorwürfe und Reisewarnungen der US-Regierung wegen etwaiger Gesundheitsprobleme von Diplomaten kritisierte: O-Ton: "Einige Sprecher und Medienvertreter verbreiten immer wieder unglaublichen Unsinn, ohne jegliche Beweise oder Ähnliches, mit dem perversen Ziel, die tadellosen Leistungen unseres Landes in Verruf zu bringen. Dabei gilt ja unser Land allgemein als ein sicheres Ziel für Besucher aus dem Ausland. Auch für die aus den USA. Unter dem Strich sind diese Ereignisse ein klarer Beweis dessen, wovor Che uns warnte: 'Dem Imperialismus kann nicht getraut werden, nicht ein winziges Stück, gar nicht." Raul Castro hat angekündigt, er werde mit 86 Jahren im kommenden Frühjahr vom Präsidentenamt zurücktreten. Dann könnte ihm nach Einschätzung vieler Beobachter am ehesten Díaz-Canel folgen ins höchste politische Amt Kubas.