Kündigt Trump das Atomabkommen mit Iran?

Donald Trump will am Freitag seine neue Iran-Strategie vorstellen. Laut früheren Angaben des Präsidialamtes will der US-Präsident dann auch bekanntgeben, ob er das Atomabkommen mit der Islamischen Republik bestätigt. Der Präsident muss regelmäßig dem Kongress mitteilen, ob sich der Iran nach seiner Ansicht an die Vereinbarung mit den fünf UN-Sicherheitsratsmitgliedern und Deutschland von 2015 hält. Falls Trump das Abkommen nicht bestätigt, muss der Kongress binnen 60 Tagen über die Konsequenzen entscheiden. Eine Maßnahme könnte die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran sein. Ob der Kongress einen solchen Schritt geht, ist aber unklar. Das unter seinem Vorgänger Barack Obama geschlossene Abkommen hat Trump wiederholt als "einen der schlechtesten Deals" aller Zeiten kritisiert. Auf eine Beibehaltung dringen unter anderem die Europäer. Der Iran hat die USA vor einer Wiedereinführung von Sanktionen gewarnt.