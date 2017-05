Aus der Luft ist zu erkennen, dass die an der Küste verlaufende Straße teilweise verschwunden ist. Es handelt sich um den bekannten Pacific Coast Highway in Kalifornien. Teile von ihm wurden am Wochenende unter herabrutschender Erde begraben. Die Aufnahmen vom Dienstag zeigen, dass der betroffene Abschnitt im Bereich des Küstenstreifens Big Sur mit Steinen und Sand bedeckt und nicht befahrbar ist. Die Behörden haben das Gebiet gesperrt und überprüfen nach dem Erdrutsch die Stabilität des Geländes.