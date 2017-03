Kunst gegen Dutertes Drogenkrieg

Leichen in Müllsäcken verpackt. Szenen wie in dieser Kunstausstellung in der Hauptstadt Manila kommen auf den Philippinen seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte im Juni 2016 immer häufiger vor. Die Regierung führt einen brutalen Kampf gegen die Drogenkriminalität. Menschenrechtler gehen von mehreren Tausenden Toten aus. Immer mehr Menschen kritisieren das Vorgehen der Regierung. "Ich finde die Kunstwerke hier wichtig. Es ist wirklich unmoralisch und sollte gestoppt werden. Es verletzt die Menschenwürde, und es verletzt viele Menschen." "Es gibt viele Verstöße. Es wird vergessen, dass wir ein demokratisches Land sind, das auf einen Prozess bestehen sollte." In Manila haben sich 12 Künstler aus verschiedenen Bereichen zu einem Kollektiv zusammengeschlossen. Sie wollen auf die Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land aufmerksam machen. Ihr Name ist Programm: Signal. Edna Aqiuno hat die Ausstellung organisiert. "Man ist einer Nachrichtenflut im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Man kommt nicht zum Innehalten und nachdenken. Dafür ist die Kunst da. Wir bieten eine andere Betrachtung durch die Kunstwerke. Die Zuschauer, in diesem Fall die Studenten, können sie die Frage nach dem Warum stellen." Die Werke werden zwei Wochen lang an einer Universität ausgestellt. Danach werden sie an verschiedenen Schulen und Universitäten gezeigt, sagten die Organisatoren.