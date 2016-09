Schlechte Stimmung an der Frankfurter Börse zum Wochenende. Zum großen Verfall an den Terminmärkten hielten sich die Anleger zurück. Der Dax notierte am Freitag zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer und baute seine Verluste im weiteren Verlauf noch aus. Im Mittelpunkt stand die Deutsche Bank. Ein Großteil der Kursverluste ging auf ihr Konto. Das US-Justizministerium fordert im Streit um Tricksereien bei Immobiliengeschäften 14 Milliarden Dollar von dem Unternehmen. Die drohende Milliarden-Strafe hat die Anleger aufgeschreckt. Robert Halver von der Baader Bank: "14 Milliarden US-Dollar kann die Deutsche Bank nicht zahlen. Sie hat nur 5,5 Milliarden als Rückstellung in die Bilanz eingestellt. Ich bin aber sicher, so hoch wird es auch nicht sein, weil vergleichbare Straftatbestände bei anderen Banken liegen eher deutlich niedriger. Ich rechne ´mal mit fünf Milliarden, was schlimm genug ist. Aber das Problem ist ja auch, es gibt genügend andere Tatbestände. Noch andere Strafprozesse, die werden ja auch noch Geld kosten." Die Titel der Deutschen Bank brachen teilweise um mehr als acht Prozent ein. Daneben sorgte der große Verfall an den Terminmärkten für vereinzelte Kursausschläge. Zum sogenannten Hexensabbat versuchen Investoren üblicherweise, die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Mit Spannung schauen die Anleger nun auf die nächste Börsenwoche. Dann wird eine Antwort auf die Frage erwartet, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöht.