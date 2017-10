Der Begriff Wasserstraße bekam in Bangkok am Wochenende eine neue Dimension. Heftige Regenfälle über Nacht sorgten in der thailändischen Hauptstadt am Samstag für Überschwemmungen. Laut Berichten örtlicher Medien waren mehr als 50 Hauptstraßen überflutet, in manchen Bezirken habe es mehr als sechs Stunden gedauert, bis das Wasser abgeflossen sei. Nach Angaben der Behörden fielen innerhalb kurzer Zeit 200 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter, es seien die heftigsten Regenfälle in der Stadt seit 25 Jahren.