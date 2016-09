Ein wilder Bulle wird von einer grölenden Menge immer weiter getrieben. Seit knapp 500 Jahren machen das die Spanier so. Was für viele Menschen im Städtchen Tordesillas als Kulturgut und Tradition gilt, bezeichnen Tierschützer als brutal und Barbarei. Dieses Jahr findet die Bullenhatz immerhin in abgemilderter Form statt. Früher wurde das Tier mit einer Lanze so lange gequält, bis es starb. Dieses Vorgehen wurde nun durch den Staat verboten. Das Festival wurde in "Stierlauf" umbenannt. Mit Spannung haben Beobachter darauf gewartet, ob die Festivalteilnehmer tatsächlich die Lanze weglassen. Wenn auch widerwillig folgten die Bürger dem Gesetz. Sterben soll der Bulle dennoch, durch eine gewöhnlich Schlachtung.