Lars Eidinger bekommt Drohungen wegen Zarenfilm "Matilda"

Nikolaus II. ist hingerissen. Ende des 19. Jahrhunderts verdreht eine junge Tänzerin dem russischen Monarchen den Kopf. Die Primaballerina Matilda Kschessinskaja wird die Geliebte des späteren Zaren - eine historische Affäre, die bis heute in Russland offenbar hochbrisant ist. Der Film "Matilda", der die Geschichte der berühmten Liebenden erzählt, hat bereits vor dem offiziellen Kinostart wütende Reaktionen ausgelöst. Die internationalen Stars fürchten nach Angaben des Regisseurs Alexej Uchitel um ihre Sicherheit. Zur Premiere am 23 Oktober in St.Petersburg werden sie nicht kommen. "Es geht um mindestens drei deutsche Schauspieler, darunter der Hauptdarsteller Lars Eidinger, sowie die Hauptdarstellerin Michalina Olszanska aus Polen. Sie würden gern kommen, aber sie haben Angst, deswegen haben sie abgesagt." Eidinger, hier als Mitglied der Berlinale-Jury 2016, habe Drohungen erhalten, sagte Uchitel. Für die russisch-orthodoxe Kirche ist Nikolaus II., der letzte Zar Russlands, ein heiliger Märtyrer. Die Darstellung in "Matilda" halten viele Konservative in Russland für Blasphemie. Im September steuerte ein Mann ein Auto voller Gasbehälter in den Eingang eines Kinos in Jekaterinburg. Dort fand ein Filmfestival statt, dessen Jurypräsident sich für Uchitel ausgesprochen hatte. Im Monat zuvor hatte ein Unbekannter versucht, im Gebäude von Uchitels Studio Feuer zu legen. Mehrere Kinoketten haben beschlossen, den Film nicht zu zeigen.