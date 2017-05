Larven gegen Plastikmüll?

Wachswürmer werden oft ganz banal als Angelköder benutzt. Doch die Raupen der Wachsmotte könnten zu Höherem berufen sein und bei der Lösung des Plastikmüll-Problems helfen. Durch Zufall zeigte sich, dass die Tiere Tüten aus dem beständigen Kunststoff Polyethylen verdauen können. O-Ton: "Wir haben entdeckt, dass die Zersetzungsrate außergewöhnlich hoch ist. Jetzt müssen wir klären, ob das tatsächlich durch eine Art Enzym der Larve geschieht? Oder womöglich sind es Bakterien, vielleicht andere als die, die wir bisher kennen." Normalerweise legen die Motten ihre Eier in Bienenstöcke, wo sich die Larven von Bienenwachs ernähren. Die Würmer entsorgte die spanische Wissenschaftlerin Federica Bertocchini aus ihrem Amateur-Bienenkorb nichtsahnend in eine Plastiktüte. Die war nur Stunden später durchlöchert. Das veranlasste sie zu Labortests, die auf plastikzersetzende Enzyme im Speichel oder im Darm der Würmer hinwiesen. O-Ton: "Man könnte argumentieren, dass nicht alle diese Wellen durch die Zerlegung des Polyethylen erklärt werden können. Aber man stellt fest, dass sich die Rauheit der Oberfläche verändert. Das bedeutet, dass etwas die Oberfläche tatsächlich auf mikroskopischer Ebene angreift." Als die Forscher zerdrückte Würmer auf Tüten verteilten, zersetzte sich das Plastik in gleicher Manier. Vielleicht könnte das zu einem Lösungsansatz für das Polyethylen-Müllproblem auf biotechnischer Basis und in großem Maßstab führen. Der Kunststoff braucht bis zu 400 Jahre, um sich aufzulösen. Tüten verschmutzen inzwischen Land und Ozeane. Kleine Würmer geben Hoffnung für ein großes Dilemma der modernen Menschheit.