Le Pen sagt der Globalisierung den Kampf an

Rund drei Monate vor den Präsidentenwahlen in Frankreich hat die Kandidatin des rechtsextremen Front National (FN), Marine Le Pen, ihre Anhänger auf einen Kampf gegen Globalisierung eingeschworen. "Bei dieser Wahl geht es darum, ob Frankreich eine freie Nation bleiben kann", sagte Le Pen zum Auftakt ihres Wahlkampfs am Sonntag in Lyon. "Es ist ganz offensichtlich, dass es in der Politik nicht mehr um links oder rechts geht. Die Vorwahlen haben gezeigt, dass es um die Fragen geht: Säkularismus oder Einwanderung? Globalisierung oder Deregulierung? Das spaltet heute die Menschen. Die Teilung ist nicht mehr zwischen rechts und links, sondern zwischen Patrioten und Globalisierungsbefürwortern." Le Pen setzt darauf, im Aufwind des Brexit-Votums und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten mit einem Programm gegen Einwanderung und die Europäische Union (EU) bei den Franzosen punkten zu können. Der Front National will Frankreich aus der Euro-Zone herauslösen, eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft abhalten und Importgüter sowie die Gehälter ausländischer Angestellter in Frankreich besteuern. Den größten Applaus erntete die 48-Jährige Le Pen, als sie die Ausweisung straffälliger Ausländer forderte. "Wir werden gewinnen", riefen ihr Tausende Anhänger zu, viele schwenkten die französische Flagge.