Leverkusen will Außenseiterrolle gegen Atletico Madrid umdrehen

Der Druck ist groß für Bayer Leverkusen im Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico Madrid. Nach der 2:4 Heimniederlage im Hinspiel gegen die Spanier liegt die Latte für das Team von Trainer Tayfun Korkut hoch. Korkut, der als Nachfolger des gefeuerten Roger Schmidt erst seit Anfang März im Amt ist, zeigte sich am Vorabend des Spiels in Madrid mit Realitätssinn und Kampfeslust. "Wir wissen, wie das Hinspiel ausgegangen ist, das ist schon mal Fakt. Von daher sind wir mit Sicherheit jetzt in der absoluten Außenseiterrolle, wollen aber während des Spiels jede Minute nutzen, um diese Rolle zu ändern, auch die Dynamik so zu verändern, dass wir unsere Möglichkeiten haben und es Atletico so schwer wie möglich zu machen." - SCHNITT - "Trotz alledem habe ich sehr viel Vertrauen in die Mannschaft und ich weiß, die Qualität und das Potenzial, das in unserer Mannschaft steckt, kann auch in vielen Momenten weh tun dem Gegner." Atletico-Coach Diego Simeone will den Gegner trotz des komfortablen Vorsprungs für sein Team nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Unser Rivale hat eine interessante Offensiv-Taktik, sie starten schnell ins Spiel und sind gefährlich. Beim Match, das wir in Deutschland gewonnen haben, hatten wir ziemlich viele Probleme während der 90 Minuten." Leverkusen hat im Spiel gegen Atletico allerdings mit Personalproblemen zu kämpfen. Jonathan Tah und Omer Toprak fallen verletzungsbedingt aus, ebenso wie Lars Bender. Ob Torhüter Bernd Leno nach seiner Nasen-Operation am Wochenende wieder fit sein wird, war zunächst unklar.