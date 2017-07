Liam Gallagher wünscht sich Oasis zurück

Noel Gallagher auf der Bühne mit seinem Bruder Liam - ein Bild aus fernen Tagen. Seit der Trennung ihrer Band Oasis im Jahr 2009 gehen sich die streitbaren Musiker aus dem Weg. Eine Wiedervereinigung schien bisslang völlig ausgeschlossen - In einem Interview hat Liam Gallagher Hoffnungen nun geschürt, wenn auch sehr, sehr zaghafte. "Ich würde liebend gerne wieder, aber so leicht ist es nicht. Ich würde viel lieber mit Ihnen über Musik von Oasis sprechen, statt über EIN Solo-Album von Liam und EIN Solo-Album von Noel. Ich finde es absolut lächerlich, dass wir alleine Platten machen, aber so ist es eben. Wir kommen einfach nicht miteinander klar, er ist ein komplett anderer Mensch als ich." Wenn sie aber je wieder als Brüder zusammenfinden könnten, wäre es nur natürlich, auch wieder gemeinsam zu musizieren. "An mir soll's nicht liegen. Ich würde morgen wieder Oasis-Musik machen, aber er will immer bestimmen und die Hauptperson sein, die alles reißt. Und wenn ich irgendetwas NICHT bin, dann ein "Ja-Sager". Ich bin kein Miet-Schlagzeuger oder Gitarrist, sondern der verdammte Scheiß Liam Gallagher, verstehen Sie? Er kann mich nicht so beschissen anquatschen und erwarten, dass ich das einfach schlucke. Wir beide wollen der Chef sein, das ist das Problem." Für die Trennung gibt Noel Liam die Schuld. Der sieht das natürlich genau anders. "Er hat mich mit dieser ganzen Oasis-Sache völlig überfahren. Ich glaube, er wollte sowieso solo weiter machen. Er hat mir Fallen gestellt und ich bin voll reingelatscht. Und dann hieß es: "Oh, du hast Oasis gesprengt, wegen Dir sind wir nicht mehr zusammen. Ich habe deswegen - ehrlich gesagt - immer noch so einen Hals. Aber trotzdem liebe ich ihn natürlich. Er ist mein Bruder." Nach einem echten Durchbruch im Streit der beiden hört sich das nicht unbedingt an. Aber die Hoffnung stribt ja bekanntlich zuletzt. Und bis zu einer möglichen Wiedervereinigung bleiben ja noch die Solowerke der Britpop-Ikonen. Zum Beispiel Liam Gallaghers neuer Song "Wall of Glass"