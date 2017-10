Libysche Küstenwache rettet über 70 Flüchtlinge

Dutzende Flüchtlinge wurden vor der Küste Libyens von der libyschen Küstenwache gerettet und zurück ans Land gebracht. Eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation am Mittwoch in Tripolis mit weiteren Details: "Die Küstenwache hat uns vor etwa zwei Stunden Bescheid gesagt. Und wir sind sofort her gekommen. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge liegt bei 75. Davon sind 19 Frauen und vier sind Kinder und der Rest sind Männer. Unser Ärzteteam untersucht sie und die Helfer geben Lebensmittel aus, die uns vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR gegeben wurde. Und von hier aus werden sie dann in Unterkünfte gebracht." Eine der geretteten Personen, ein 16-jähriges Mädchen aus Ghana erzählt, was ihr passiert ist: "Was passiert ist? Unser Boot hatte ein kleines Problem, und am Morgen hatten wir bereits einen Hubschrauber kreisen sehen und auch eine italienische Hilfsorganisation, die uns aber nicht retten konnte, weil wir noch auf libyschen Gebiet waren. Daher kam dann die libysche Küstenwache, um uns zu holen." Seit dem bilateralen Abkommen im Sommer zwischen Italien und Libyen hat der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer wider Erwarten stark abgenommen. Die italienische Regierung betont, dass vor allem die Unterstützung der libyschen Küstenwache durch die italienischen Behörden dafür verantwortlich sei.