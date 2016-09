(Achtung: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Christian Lindner, FDP-Vorsitzender: "Das ist die Paradoxie der AfD. Die Leute wählen rechts und glauben, dass es konservativer und geordneter zugehen müsste und bekommen im Ergebnis zum Beispiel hier in Berlin Rot-Rot-Grün. Das heißt, der AfD-Wähler ist der beste Wahlhelfer für einen zunehmenden Linksruck in Deutschland. Und darauf muss man aufmerksam machen, denn viele werden diese Intention nicht haben. Aber es ist leider im wahrsten Sinne des Wortes ein Abfallprodukt der Wahl der AfD, dass man nicht nur Rechte in die Parlamente bringt, sondern gleichzeitig Linke an die Regierung."