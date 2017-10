Lindner: Die Wahrscheinlichkeit ist 50:50

Nach der Bundestagswahl 2013 lag die FDP politisch am Boden. Im Jahr 2017 ist sie nicht nur in den Bundestag zurückgekehrt, sondern steht vor einen neuen Regierungsbeteiligung. Über die Zeit dazwischen berichtet FDP-Chef Christian Lindner in seinem Buch "Schattenjahre", das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. "Die Frage war nicht wie kommen wir zurück in den Deutschen Bundestag, sondern warum wollen wir eigentlich zurück in den Deutschen Bundestag zurück." Diese Frage wurde offensichtlich beantwortet, derzeit sondieren die Liberalen unter Führung von Lindner über die Möglichkeit, mit Union und Grünen eine Regierung zu bilden. Dazu hatte Lindner einen guten Rat: "Ich kann nur aus meiner politischen Erfahrung sagen, Sie weisen zu Recht darauf hin, die ist nicht jetzt Jahrzehnte, aber eben doch ein bisschen schon, dass es sich immer empfiehlt, Dinge klar zu verabreden. Und je widersprüchlicher Programme und Wähleraufträge von Parteien sein könnten, desto konkreter sollte die Verbredung zu Beginn einer gemeinsamen Reise sein. Damit man auch den gemeinsamen Zielort erreicht und nicht ganz woanders rauskommt." Ob es zu Koalitionsverhandlungen komme, sei noch völlig offen sagte Lindner. Er fühle sich durch die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen, nicht unter Druck gesetzt. "Ich fühle auch kein Druck, dass jetzt schon etwas Zeit verstrichen ist und Gesprächspartner anderenorts dafür werben, jetzt umso schneller zu sondieren. Wir machen das einfach nüchtern sachlich an den Themen fest. Und wenn Gutes bewirkt werden kann, dann stehen wir zur Verfügung. Und ansonsten eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist 50:50." Ein Kompliment für seinen Parteivize Wolfgang Kubicki hatte Lindner auch noch. Kubicki sei exzellent geeinigt als Vizepräsident des Bundestages. Wenn Deutschland ein solches Talent aber an anderer Stelle brauche, dürfe er sich nicht verweigern.