In Berlin ist am Montagabend ein Lkw auf einen Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Nach Angaben der Polizei wurden dabei neun Menschen getötet. Bis zu 50 weitere seien verletzt worden. Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben den Fahrer des Lkw festgenommen. Ein Sprecher sagte auf dem Nachrichtender N24, der Beifahrer sei ums Leben gekommen. Zahlreiche Rettungswagen rasten zu dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die "Berliner Morgenpost" berichtete auf ihrer Website, die Polizei gehe von einem Anschlag aus. Über die Hintergründe gab es zunächst keine Informationen. Die Polizei rief die Bürger auf, zu Hause zu bleiben, keine Gerüchte zu verbreiten und vor allem die Rettungswege rund um den Weihnachtsmarkt freizuhalten. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bot dem Land Berlin jegliche Unterstützung durch die Bundespolizei an. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel waren am Ort des Geschehens, um sich ein Bild von der Tat zu machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert mit dem Innenminister und dem Regierenden Bürgermeister in Kontakt.