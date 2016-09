In Portugal kämpfen Einsatzkräfte mit allen Mittel gegen mehrere Waldbrände. Mittlerweile werden Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt um der Flammen Herr zu werden. In mehreren Bezirken darunter auch Faro und Vila Real sind die Löscharbeiten seit Dienstag in vollem Gange. Die portugiesische Nationale Zivilschutzbehörde gab bekannt, dass rund 230 Mannschaften am Boden und 84 Fahrzeuge gegen die Brände bei Lagoaca und Fornos kämpfen. Die anhaltende Hitze erschwert die Bekämpfung der Brände. Brände sind in Portugal im Sommer keine Seltenheit. Bereits bei Waldbränden 2003 wurden bis zu 10 Prozent der Landesfläche zerstört, 19 Menschen kamen ums Leben