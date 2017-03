Löwin aus Brunnen gerettet

Eine Löwin - gefangen in einem Brunnen. Förster im indischen Bundesstaat Gujarat versuchten das Tier am Freitag mit einem improvisierten Aufzug retteten. Die Löwin war in das Erdloch hineingefallen. Dorfbewohner hatten die Raubkatze dort entdeckt und die zuständigen Behörden informiert. Die Förster befestigten ein Kinderbett an Seilen und ließen es hinunter. Nach einiger Zeit nahm das Tier auf dem Kinderbett Platz und wurde langsam hochgezogen. Der Förster Ram Mor hat sich die Rettungsaktion beteiligt. "Wir haben einen Anruf erhalten und sind sofort Zur Unfallstelle geeilt. Der Brunnen ist 15 Meter tief. Das Wasser steht teilweise bis zu 2,5 Meter hoch. Zusammen mit den Anwohnern konnten wir das Tier retten." Nach der Rettung wurde die Löwin Mor zufolge medizinisch untersucht und für einige Zeit unter Beobachtung gestellt werden. Danach soll sie zurück in die Wildnis gebracht werden.