Im Tarifstreit der Lufthansa-Piloten haben sich am Mittwoch nun auch Vertreter des Bodenpersonals der Fluglinie zu Wort gemeldet. Der Betriebsrat des Frankfurter Bodenpersonals rief zu einer Gegenveranstaltung am Rande einer Demonstration der Pilotengewerkschaft vor der Unternehmenszentrale auf. Zuvor hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, abgekürzt VC, ihre Mitglieder auch am Mittwoch zum Streik aufgerufen, um ihren Gehaltsforderungen Nachdruck zu verleihen. Der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats Boden, Rüdiger Fell, am Mittwoch in Frankfurt: "Es geht nicht darum, dass hier die VC oder einzelne Piloten gebasht werden sollen, es geht einfach darum, dass wir eine Solidarität einfordern, die auf Augenhöhe stattfindet. Und auf Augenhöhe bedeutet eben auch in Verantwortung, und die Verantwortung hört eben nicht auf bei der eigenen Klientel, sondern wenn ich Tarifverhandlungen mache, dann müsste ich das auch so machen, dass ich mal über den Tellerrand hinweg gucke und sage, was bedeutet das denn für andere, für die Kollegen aus den anderen Bereichen." Nach sechs Tagen Pilotenstreik bringt die Lufthansa mit einem neuen Lohnangebot wieder Bewegung in den jahrelangen Tarifkonflikt. Die angebotene Gehaltssteigerung von insgesamt 4,4 Prozent werde nicht mehr daran geknüpft, dass die Fluggesellschaft an anderer Stelle - etwa bei den Betriebsrenten - Geld sparen könne, teilte die Lufthansa am Mittwoch mit. Lufthansa Vorstandsmitglied Harry Hohmeister am Mittwoch in Frankfurt: "Wir haben unser Angebot, was wir am Freitag gegeben haben, noch mal spezifiziert dahingehend, dass wir so, wie von der VC, von Herrn Handwerg vorgeschlagen, nur über die Vergütungsseite anfangen zu verhandeln oder in die Schichtung zu gehen, je nach dem, auf was wir uns einigen werden. Das heißt, hier sind die 4,4 Prozent Gehaltssteigerung plus einer Einmalzahlung im Angebot und damit hoffen wir, dass wir den Einstieg in weitere Gespräche und dann eben auch in eine Schlichtung oder die Verhandlung finden werden." Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit reagierte verwundert. Warum brauche es erst sechs Streiktage, bis ein Angebot ohne Bedingungen von Lufthansa vorgelegt werde, fragte Cockpit-Tarifchef Ingolf Schumacher auf einer Kundgebung vor der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen. Cockpit werde die Offerte nun prüfen. Die Piloten fordern 3,7 Prozent pro Jahr - inklusive Nachzahlungen für die Jahre seit 2012.