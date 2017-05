Luther-Panorama erwartet Kirchentag-Gäste

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum und zum Evangelischen Kirchentag werden in der Lutherstadt Wittenberg ab Mittwoch Zehntausende Besucher erwartet. Die Stadt bereitet sich vor, mit Installationen im öffentlichen Raum, Ausstellungen rund um Kirchenreformator Luther und nicht zuletzt einem riesigen Panorama des Künstlers Yadegar Asisi, das von der Zeit der Reformation in Wittenberg handelt. 15 x 75 Meter misst das Riesenrundbild mit Tausenden Details. Anlässlich des 500. Jahrestags der Thesenveröffentlichung von Martin Luther führt es den Besucher mitten in die Reformationszeit. Der Kirchenreformator selbst ist gleich in verschiedenen Situationen und Lebensaltern zu entdecken. Ob als Mönch im Streit mit den Gelehrten oder als Kritiker des Ablasshandels. Historische Figuren, Landschaftselemente und Architekturen sind in Asisis Rundbild "verdichtet" dargestellt. In der realen Welt wären sie so nicht zeitgleich oder am selben Ort zu finden gewesen. Das Panorama bildet einen Zeitraum von etwa 30 Jahren ab, rund um das eigentliche Datum von Luthers Thesenveröffentlichung anno 1517. Als Vorlage dienten inszenierte Fotos, die am Computer zusammengestellt wurden. Auch sich selbst hat der Künstler verewigt, weiß Reformationshistorikerin Elke Strauchenbruch. O-TON ELKE STRAUCHENBRUCH, HISTORIKERIN UND WISS. BERATERIN VON YADEGAR ASISI "Es gab einen Riesen-Flüchtlingsstrom. Wenn man zum evangelischen Glauben übergegangen ist, konnte man nicht in katholischen Gebieten bleiben. Das war lebensgefährlich. Und Asisi erinnert daran, stellt diesen Flüchtlingsstrom hier dar und stellt sich da rein." Unzählige Details wollen entdeckt werden, etwa eine Frau, die in der Bibel liest. Aus heutiger Sicht nicht ungewöhnlich. Das Panorama erzählt... O-TON ELKE STRAUCHENBRUCH, HISTORIKERIN UND WISS. BERATERIN VON YADEGAR ASISI "... dass es auch Frauen waren, die unter Lebensgefahr plötzlich ein Luther-Lied anstimmten oder eine Luther-Schrift vorgelesen haben, oder gar die Bibel. Und dass sich Zeitgenossen ganz erbost äußern, dass jetzt die Weiber die Bibel am Busen tragen und auch noch daraus lesen." Mindestens fünf Jahre soll das Panorama im eigens errichteten Ausstellungsgebäude präsentiert werden.