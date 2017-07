Machtkampf zwischen Maduro und Opposition geht weiter

Am Mittwoch standen sich in der Hauptstadt von Venezuela Caracas wieder Soldaten und Demonstranten gegenüber. Während des 48-stündigen Generalstreiks kam es hier zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Demonstranten warfen Molotow-Cocktails und Steine, die Polizei antwortete mit Gummigeschossen und Tränengas. Es soll mehrere Verhaftungen und Verletzte gegeben haben. Bei den seit Monaten anhaltenden Protesten gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro sind schon mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mit dem Generalstreik in Venezuela will die Opposition erreichen, dass die für Sonntag geplante Wahl von Mitgliedern einer "Verfassungsgebenden Versammlung" abgesagt wird. Die Regierungsgegner befürchten, dass mit der Wahl der Weg in eine Maduro-Diktatur geebnet wird. Maduro zeigte sich von den Protesten unbeeindruckt. Ebenso wie von den Sanktionen gegen 13 sozialistische Funktionäre aus Venezuela, die die USA verhängt hatten. Das Volk werde über den Imperialismus siegen, sagte Maduro. Zudem kündigte er demonstrativ Ehrungen für die Personen an, gegen die die USA Sanktionen verhängt hatten.