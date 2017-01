Der unabhängige französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat vor einem Aus des Euro gewarnt. Ohne eine gemeinsame Anstrengung Deutschlands und Frankreichs könne dies schon in zehn bis 15 Jahren geschehen, sagte der ehemalige Wirtschaftsminister am Dienstag bei einem Besuch in Berlin. Frankreich würde unter seiner Präsidentschaft vor allem Reformen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie in der Bildung vorantreiben, so Macron. In einer Rede an der Humboldt-Universtität forderte er die europäischen Staaten außerdem auf, weiter zusammenzuarbeiten und sich nicht abzuschotten. EMMANUEL MACRON, UNABHÄNGIGER FRANZÖSISCHER PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT "Wie können wir nicht sehen, dass wir vor denselben Herausforderungen stehen, dass etwa der Terrorismus nicht nur ein französisches oder deutsches Problem ist, dass das Pariser Klimaschutzabkommen nicht nur Berlin etwas angeht. In einer globalisierten Welt werden wir uns nicht durch nationale Anstrengungen schützen können, sondern lediglich durch eine Entschlossenheit, die von beiden unseren Ländern gemeinsam ausgeht." Er habe Vertrauen in Deutschland, so Macron weiter. Am Dienstagnachmittag hatte Macron den Berliner Breitscheidplatz besucht und Blumen für die Opfer des Anschlags vom 19. Dezember niedergelegt. Der 39-Jährige war bis Sommer 2016 Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten Francois Hollande. Sollte er es bei der Präsidentenwahl im Mai in die zweite Runde schaffen, hätte er gute Chancen Staatschef zu werden. In der Stichwahl würde er Umfragen zufolge sowohl die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, als auch den Kandidat der konservativen Republikaner, Francois Fillon, deutlich schlagen. Allerdings ist fraglich, ob er die Stichwahl erreicht.