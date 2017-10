Madrid weist katalanische Forderung nach Mediation zurück

Im Streit über die Unabhängigkeitbestrebungen Kataloniens bleiben die Fronten verhärtet. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont forderte in einer Fernsehansprache am Mittwoch erneut eine Vermittlung in dem Konflikt. "Dieser Moment verlangt nach einer Mediation", sagte Puigdemont. Er fügte hinzu, in den kommenden Tagen müssten die Institutionen Kataloniens das Ergebnis der Volksbefragung zur Unabhängigkeit umsetzen. Bei der Zentralregierung in Madrid stieß Puigdemont auf Ablehnung. "Es zeigt, dass er als Regierungschef nicht nur gegen das Gesetz handelt, sondern auch den Boden der Realität verlassen hat ", sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria. Eine Basis für einen Schlichtungsprozess sieht die Zentralregierung bislang nicht. Die EU-Kommission rief beide Seiten dazu auf, sich an einen Tisch zu setzen. Sie selbst will dabei allerdings selbst keine Vermittlerrolle annehmen, weil es sich um einen innerstaatlichen Streit handele. Das katalanische Parlament soll nach dem Willen der Regierungskoalition am Montag die Unabhängigkeit erklären. Wie die spanische Regierung darauf reagieren könnte, ist bislang unklar.