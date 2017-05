Mädchen aus Chibok feiern Wiedersehen mit ihren Familien

Endlich wieder vereint. Nach Jahren in der Gefangenschaft der Boko Haram können diese Mädchen aus Chibok ihre Eltern und Geschwister in die Arme schließen. Die Islamisten-Miliz hatte 2014 rund 270 Mädchen aus einem Internat in der nordnigerianischen Stadt verschleppt. Einige konnten entkommen, rund 20 Mädchen wurden im vergangenen Oktober freigelassen. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Extremisten kamen kürzlich nun 82 weitere Mädchen frei. In der Hauptstadt Abuja wurde das Wiedersehen am Samstag gefeiert. Mit Jubel, Tanz und Freudentränen. "Ich bin sehr, sehr glücklich, ich kann ihnen gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Meine ganze Familie und ich lachen und klatschen vor Freude. Ich danke erstens Gott dafür und zweitens möchte ich der Regierung danken. Ich flehe sie an, zu versuchen, auch die restlichen Mädchen aus der Gefangenschaft zu retten." Laut offiziellen Angaben befinden sich noch 106 Mädchen in den Händen der Boko Haram. Das Ministerium für Frauen teilte mit, die Regierung tue alles, um die Verhandlungen zur Freilassung der Mädchen voranzutreiben. Laut Angaben des nigerianischen Präsidialamts kamen die Mädchen im Tausch gegen Boko-Haram-Gefangene frei. Angaben, wie viele Verdächtige der Extremisten-Miliz aus der Haft entlassen wurden, gab es jedoch nicht.