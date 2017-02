Make Fasching great again!

Nein, es ist nicht zum Haareausraufen, was diesen Aspekt von Donald Trump angeht: In Neustadt bei Coburg, im Ober-Fränkischen kommen die Perückenhersteller jetzt in der Karnevalszeit kaum hinterher mit der Produktion von Donald-Trump-Kopfschmuck. Zur Faschingszeit wollen offenbar viele mal aussehen wie der umstrittene neue US-Präsident. Der Firma "Festartikel Müller" gehen langsam die platinblonden Propylen-Haare aus, die die Perückenmacherinnen unermüdlich mit Heißkleber auf den Perücken-Unterlagen befestigen, wie Geschäftsführerin Susanne Müller am Mittwoch erklärt: O-Ton: "Ja, auf Lager haben wir leider gar keine, weil wie sie aus der Produktion kommen, werden sie mir aus den Händen gerissen. Und die Popularität erklär ich mir ganz einfach dadurch, dass Herr Trump ständig in den Medien ist und ständig sehr interessante Dinge zum Besten gibt, die auf der politischen Bühne eher ungewöhnlich sind. Und das generiert natürlich eine hohe Nachfrage." Drei der insgesamt 35 Angestellten seien permanent damit beschäftigt, für Nachschub bei den Trump-Perücken zu sorgen. Mehr gehe nicht, sagt Geschäftsführerin Susanne Müller. Aber der Erfolg sei praktisch garantiert: O-Ton: "Absolut, absolut! Also, Sie ziehen sich einen blauen Anzug an, eine rote Krawatte und dann die Perücke auf, dann können Sie jeden Knaller loslassen und sind immer noch der große King." 20 bis 30 Euro sollen die Trump-Perücken im Laden kosten. Wer derart kostümiert in fünfte Jahrezeit losgeht, dürfte ganz sicher für manche Überraschung sorgen.