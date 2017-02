Malaysia klagt Frauen wegen Mord an Kims Halbbruder an

Die beiden im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un festgenommenen Frauen sollen am Mittwoch wegen Mordes angeklagt werden. Das kündigte der malaysische Generalstaatsanwalt an. Werden sie schuldig gesprochen, droht ihnen die Todesstrafe. Der Vorwurf lautet, dass sie Kim Jong Nam, dem älteren Halbbruder des nordkoreanischen Diktators, am 13. Februar auf dem Internationalen Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur das Nervengift VX ins Gesicht geschmiert haben. Die zwei Verdächtigen wurden wenige Tage später von der Polizei festgenommen.