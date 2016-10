Ob Tübingen oder Tokio - den richtigen Partner zu finden ist nicht leicht. In der japanischen Hauptstadt hat eine Partneragentur einen etwas anderen Weg zum Glück aufgegriffen: Speed Dating mit Maske. Mit der in Japan ohnehin verbreiteten Atemmaske im Gesicht soll sich das Gegenüber auf die inneren Werte konzentrieren können, auf die Persönlichkeit. So soll ein möglicherweise unvorteilhafter erster Eindruck vermieden werden, erklärt Kei Matsumura, Chefin der Agentur. "Wenn man jemanden heiraten möchte, muss man so viele Chancen wie möglich haben und nutzen, um die Persönlichkeit des Partners zu ergründen. Am besten in einem frühen Stadium der Beziehung. Deshalb nutzen wir diese Masken, wie sie auch Chirurgen auf haben." Die Masken werden im japanischen Alltag von beiden Geschlechtern getragen, um sich und andere vor Krankheiten und Abgasen zu schützen. Der Masken-Trend beim Speed-Dating existiert bereits seit 2010, in vielen japanischen Städten finden regelmäßig Events statt. Dieser Teilnehmer berichtet, das Tragen der Maske haben sein Selbstbewusstsein gegenüber Unbekannten fühlbar gestärkt. O-TON DATING-TEILNEHMER YASUMASA KISHI "Die Menschen suchen Menschen mit Persönlichkeit, das hat mich von Anfang an selbstsicherer gemacht. Nicht nach dem Äußeren beurteilt zu werden hat mich Frauen gegenüber aufgeschlossener werden lassen." O-TON DATING-TEILNEHMERIN, CHIHARU TSUKAHARA "Ich konnte mehr über das innere Ich des Gegenübers herausfinden statt den Look zu beurteilen. Vor allem die Gesichtszüge machen den ersten Eindruck aus. Hier zählt die Persönlichkeit. Ich find' das gut." Die Dating-Industrie insgesamt erfreut sich in Japan weiter wachsender Beliebtheit. Der Geburtenrückgang macht dem überalterten Land zu schaffen: Viele junge Menschen wollen sich nicht dauerhaft binden oder sehen wenig Möglichkeit, außerhalb des Arbeitsumfelds auf potenzielle Partner zu treffen. Doch so ganz wird dieser Trend die Macht des ersten Eindrucks nicht schwächen können. Denn irgendwann, werden auch die eingefleischtesten Speed-Dater die Maske absetzen müssen.