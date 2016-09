Einen Tag nach seiner Ernennung zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist Manuel Neuer vor die Presse getreten. Er sei sehr stolz über die Entscheidung Löws sagte Neuer, und er hoffe, in die Fußstapfen seiner Vorgänger Schweinsteiger und Lahm hinein zu wachsen. Neuer äußerte sich auch zu seinem geplanten Führungsstil. O-TON MANUEL NEUER, TORWART: "Meine Form ist der direkte Zugang zur Mannschaft. Ich denke, dass man mit jedem aus der Mannschaft und auch vom Staff reden können und wir sind immer bestrebt, den maximalen Erfolg zu haben und da sind wir unsere schärfsten Kritiker. Und das versuchen wir natürlich nicht unbedingt bei einer Pressekonferenz nach außen, sondern versuchen, den direkten Zugang auch zu suchen. Und das gute ist ja, dass wir viele Führungsspieler und Erfahrene Spieler auch in der Mannschaft haben. Und dass da viele Spieler auch mehr sehen, als einen Kapitän." Manuel Neuer hat bereits 71 Länderspiele bestritten und bringt einiges an Erfahrung mit: Der 30-Jährige Bayernspieler ist bereits Deutscher Meister, hat den DFB-Pokal, die Champions League und die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Die nächste Herausforderung ist das WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen. Anstoß ist am Sonntag um 20:45 Uhr.