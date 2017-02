Manuel Neuer: Match zweier spielstarker Teams

Viermal traf der FC Bayern München bereits in einem Achtelfinale der Championsleague auf Arsenal London. Und in allen vier bisherigen Duellen setzten sich die Bayern durch. Die Münchener gelten in der Königsklasse des euräpischen Fußballs als besonders heimstark - das weiß auch Bayern-Torhüter Manuel Neuer: O-Ton: "Ich denke aber auch, dass Arsenal eine Mannschaft ist, die spielstark ist, die den Ball haben will. Und dadurch bekommen wir auch mehr Platz. Wir sind ja auch eine Mannschaft, die den Ball gerne zirkulieren lässt und auch sehr gut Räume ausnutzen können." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti muss gegen die Engländer lediglich auf die zwei noch nicht wieder ganz einsatzbereiten Jérôme Boateng und Franck Ribéry verzichten. Beide sind aber für das entscheidende Rückspiel am 7. März in London sehr wahrscheinlich eine Option. Das Spiel Bayern gegen Arsenal beginnt am Mittwochabend um 20.45 Uhr-