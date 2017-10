Markus Wagner ist neuer Vorsitzender der AfD-Fraktion im NRW-Landtag

Am Freitag wurde in Düsseldorf ein neuer nordrhein-westfälischer AfD-Landtagsfraktionschef gewählt. Der Schritt war nötig geworden, nachdem Marcus Pretzell, hier in Begleitung seiner Partnerin Frauke Petry, aus der Partei ausgetreten war. Neuer Fraktions-Vorsitzender ist der 53-jährige Markus Wagner geworden. Der frischgewählte Fraktionschef am Freitag in Düsseldorf: "Ich setze nicht den Kurs von Herrn Pretzell fort sondern den Kurs der AfD-Landtagsfraktion fort. Denn wir haben nie einen Pretzell-Kurs gefahren, sondern wir sind immer einen Kurs gefahren, den diese Fraktion gemeinschaftlich entschieden hat. Und das werden wir auch weiterhin tun." Der Unternehmer aus dem Kreis Minden-Lübbecke war bereits einer der stellvertretenden Fraktionschefs der AfD. Zum weiteren Kurs seiner Partei sagte Wagner am Freitag folgendes: "Der Fokus wird sich jetzt anders auf die Fraktion richten. Es geht jetzt nicht mehr um eine mehr oder weniger One-Man-Show, sondern es geht tatsächlich um das, was die Fraktion zu leisten in der Lage ist." Die Fraktion hatte Wagner nach einer rund dreistündigen Sitzung gewählt. Sein Stellvertreter wurde Helmut Seifen.