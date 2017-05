Martin Schulz ehrt Can Dündar

Der diesjährige Gustav-Heinemann-Bürgerpreis ist an den türkischen Journalisten Can Dündar verliehen worden. Der Preis wurde am Montag in Berlin zum 40. Mal übergeben, wie die SPD mitteilte. Festredner war SPD-Chef und Spitzenkandidat Martin Schulz. Er sagte im Willy-Brandt-Haus, gerichtet an den Preisträger: O-Ton: "Sie sind ein Leuchtturm für die Demokratie, in einer Zeit, wo diese vor großen Herausforderungen steht. Ich gratuliere Ihnen, ich glaube, im Namen aller Anwesenden, zu diesem Preis, den Sie sicher auch stellvertretend für die Redaktion der Cumhurieyt und all der inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei und in der ganzen Welt entgegennehmen." Can Dündar hatte sich in einer Onlineabstimmung gegen andere Kandidaten durchgesetzt. Alle SPD-Mitglieder sowie weitere interessierte Bürger konnten laut der Partei miteinscheiden, wer diesmal den Preis erhalten sollte, der nach dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann benannt ist.