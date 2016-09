Hunderttausende waren am Sonntag in Katalonien auf den Straßen unterwegs, als Demonstranten für eine Unabhängigkeit dieser sogenannten autonomen Gemeinschaft vom Rest Spanies. Anlass war La Diada, der nationale Tag der Katalanen. Viele Menschen und auch Politiker hier in und um Barcelona wollen diesen Bruch mit dem spanischen Staat. Doch die Zentralregierung in Madrid versucht, das Vorhaben zu blockieren, nicht zuletzt durch juristische Gegenmittel. Etlichen Demonstranten hier ist mehr als nur ein Dorn im Auge: O-Ton: "Es ist sehr wichtig für mich. Ich denke, wir werden bekommen, was wir wollen. Die Unabhängigkeit. Wir müssen weiterhin dafür kämpfen!" O-Ton: "Das ist ein Schritt, der gemacht werden muss. Aber ich denke, die Regierung wird das nicht akzeptieren. Also werden wir die Unabhängigkeit einseitig erklären müssen." O-Ton: "Wir sind glücklich in Europa. Wir fühlen europäisch. Und wir verstehen uns auch so - wir wollen Europäer bleiben. Wir vergleichen uns nicht mit den Engländern - die haben ihre eigenen Motive." Nach Polizeiangaben demonstrierten allein hier in Barcelona mehr als eine halbe Million Menschen. Dass Spanien nach mittlerweile zwei Wahlen und etlichen Verhandlungs-Monaten noch immer keine neue reguläre Zentral-Regierung hat, hängt auch mit den kontroversen Debatten über die Zukunft Kataloniens zusammen. Katalonien hat rund 7,5 Millionen Einwohner, eine eigene Sprache und besondere Kultur. Industrie und Tourismus sind hier relativ gut entwickelt - immerhin etwa ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung Spaniens kommt von hier - aus dem Nordosten der iberischen Halbinsel.