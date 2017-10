Massenflucht der Rohingya

Diese Drohnenbilder, die das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR am Montag veröffentlich hat, zeigen, wie Tausende Angehörige der Volksgruppe der Rohingya von Myanmar nach Bangladesch fliehen. Die Menschen müssen dabei überflutete Felder überqueren, andere versuchen, mit Booten ins Nachbarland zu kommen. Viele sind seit Tagen unterwegs. Sie fliehen vor Gewalt und Hunger. Immer wieder gibt es während der Massenflucht auch Todesopfer, weil überfüllte Boote kentern. Die Zahl der aus Myanmar fliehenden muslimischen Rohingya ist nach Angaben der Vereinten Nationen drastisch gestiegen. Im Süden von Bangladesch droht sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation eine Cholera-Epidemie auszubreiten. In den Flüchtlingslagern werden Platz, Wasser und Nahrung knapp. Seit dem Aufstand der Rohingya-Extremisten in Myanmar am 25. August haben mehr als eine halbe Million Menschen ihr Land verlassen. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen dem Militär des überwiegend buddhistischen Landes im Konflikt mit den Extremisten "ethnische Säuberungen" vor. Die Regierung des früher Birma genannten Landes weist dies zurück und gibt den Rohingya-Rebellen die Schuld an der Situation. Die Vereinten Nationen riefen die internationale Staatengemeinschaft zur Solidarität mit den Rohingya auf.