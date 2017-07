Meditationsmobil bietet Auszeit für gestresste New Yorker

Das Herz von New York City schlägt schnell und praktisch ohne Pause. Im Trubel der Millionenmetropole fällt es manchen nicht immer leicht, innere Ruhe zu finden. Dieser Bus könnte ihnen nun dabei helfen. In ihrem mobilen Meditationsstudio bietet Kristin Westbrook Auszeiten für Körper und Geist an. Und die müssen nicht mal besonders lang sein. "Eine Meditation dauert in der Regel 20 Minuten, aber zehn reichen auch schon, um seine Achtsamkeit zum Beispiel auf den Atem zu lenken." Susan, die aus Massachussetts zu Besuch in New York ist, hat das Meditationsmobil auf dem Weg zu ihrem Hotel entdeckt und es gleich mal probiert. "Ein kompletter Neustart. Jeder Turbostress wird sofort runtergefahren. Man wird daran erinnert, zu atmen und nach innen zu schauen. Einfach mal seine Füße zu fühlen, es ist perfekt." Calm City heißt das Angebot. Auf die Idee kam Westbrook, als sie Kreativchefin in Midtown war. "Ich wollte es so praktisch wie einen Imbisswagen machen. Man geht kurz rein, gönnt sich zehn Minuten Ruhe und geht dann wieder zur Arbeit. Ohne dass man dafür viel Zeit aufwenden oder irgendwohin fahren muss. Deswegen das mobile Studio." Sie selbst meditiert seit 2001. Vor allem bei ihrem Kampf gegen Brustkrebs habe ihr die Technik sehr geholfen, sagt sie. Immer wieder ist sie begeistert, wenn sie sieht, wie die mentale Pause bei ihren Kunden wirkt. "Ich liebe es, wenn die Leute hier rein kommen und meditieren, denn ihr Gesichtsausdruck ist völlig anders, wenn sie wieder gehen. Es ist so entspannend und reinigend." Zehn Minuten Meditation kosten zehn Dollar. Ganz solte man die Zeit also nicht vergessen.