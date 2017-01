Hier, auf der Golfo Azzurro, ging am Montag der Notruf der Migranten ein. Sie waren in Seenot geraten, nachdem der Motor ihres Schlauchbootes den Geist aufgegeben hatte. Stundenlang trieben die Menschen auf dem Mittelmeer. Mehr als 100 Personen konnten bei dem Einsatz einer spanischen Nichtregierungsorganisation gerettet werden, darunter auch schwangere Frauen und Kinder. Bei rauer See wurden sie erfolgreich an Bord geholt, rund 60 Kilometer vor der libyschen Küste. "Ich hatte solche Angst", erzählt dieser Mann aus Liberia. "Ich dachte, heute würde ich in der See enden." Im vergangenen Jahr sind nach Angaben von Hilfsorganisationen so viele Migranten im Mittelmeer ertrunken wie nie zuvor. Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration gingen im Dezember davon aus, dass 2016 etwa 5.000 Menschen bei der Überfahrt umgekommen sind.