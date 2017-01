Die Einsatzkräfte in der indonesischen Hauptstadt Jakarta waren am Sonntag an Bord der ausgebrannten Fähre und sicherten Spuren. Bei einem Fährunglück nahe der indonesischen Hauptstadt waren Behördenangaben zufolge mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Auf der mit mehr als 200 Menschen besetzen Fähre sei ein Brand ausgebrochen, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Das Feuer habe die Hälfte der Fähre verwüstet, hieß es. Das Schiff war auf dem Weg von Jakarta zu der Ferieninsel Tidung. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Besorgte Menschen suchten dort nach ihren Angehörigen. Fährunglücke sind in Indonesien keine Seltenheit. Grund dafür ist oft der schlechte technische Zustand der Schiffe.